Yarın cuma namazı var mı? Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet açıkladı

Tam kapanma bugün başlıyor. Müslümanlar " yarın cuma namazı var mı? Cuma namazı kılınacak mı sorularını çok yakından takip etmeye devam ediyor. Cuma namazı yasak mı tartışmaları sonrasında bir çok yer kapatılırken camiler açık olacak ve cemaatle namaz kılınabilecek. Peki, Yarın cuma namazı var mı? Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada "Yürüme mesafesindeki camilerde ibadetler yapılabilecek, şu an için kapanma yok" diye belirtti. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

YARIN CUMA NAMAZI VAR MI?

Tam kapanma dönemine geçiş öncesinde cuma namazının kılınıp kılınmayacağı soruları gündeme gelmişti. "Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı?" sorularına yanıt Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde teravih hariç camilerde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan "İyilik Vakti" programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.