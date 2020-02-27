Yarım ton hamsi 1 saatte tükendi

27.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:05

Öğrenciler okullarında düzenlenen Hamsi Festivali ile hamsiye doydular.



Ordu'nun Fatsa ilçesinde Bolaman İlk ve Ortaokulu, Bolaman Muhtarlığı ve bir soğuk hava deposu iş birliği ile 1. Hamsi Festivali düzenlendi.



Okul Aile Birliği tarafından birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yapılan 1.Hamsi Festivali'nde öğrenciler yarım ton hamsiyi 1 saatte tüketti. Festivale Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, daire müdürleri ve okul müdürleri de katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA