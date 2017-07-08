Kızgın Boğalar, Bir Adamı Önce Boynuzladı, Sonra Üzerinden Geçti

İspanya'nın Pamplona şehrinde yapılan Boğa Koşusu festivalinin ikinci gününde yaklaşık yarım ton ağırlığındaki kızgın boğalar bir adamı onca boynuz darbeleri ile havaya fırlattılar daha sonra yere düşen üzerine bastılar. O anlar canlı yayında verildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Festivalde on iki kişi yaralanırken iki kişinin daha boğalar tarafından boynuzlandığı ve bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Canlı yayında boğaların boynuzladığı ve üzerinde geçtiği için yerde hareketsiz bir şekilde yatan adamın durumunun ciddi olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.