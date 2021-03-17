Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı
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Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı

17.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:01

Bursa'da madde bağımlısı genç, arkadaşıyla konuşmak için telefonunu istediği Koray B.'den olumsuz cevap alınca şahsı bıçakladı. Kaçarken taksiyi durduran genç aracın içindeki yolcuyu göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kendisini durdurmak isteyen güvenlik görevlisini de bıçaklayan saldırgan vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yarım saat içerisinde üç kişiyi bıçaklayan saldırgan gazetecilerin "Neden bıçakladın?" sorusuna, "Hepsini ben bıçakladım, sana ne?" diyerek cevap verdi.

Edinilen bilgiye göre, İdris D, İntizam Mahallesi Kanara Sokak üzerinde arkadaşıyla konuşmak için telefonunu istediği Koray B.'den olumsuz cevap alınca, yanında bulunan bıçakla Koray B.'yi hafif yaraladı.

TAKSİDEKİ YOLCUYU GÖĞSÜNDEN YARALARAK KAÇTI

Olay yerinden kaçan İdris D., Mudanya Caddesi üzerinde bulunan bir benzinliğe kadar koştu. Zanlı, benzinlikte durdurduğu ticari taksiye binmek istedi. Takside bulunan yolcu Ümit P. ve taksi şoförü buna karşı çıktı. Bu durum karşısında İdris D., Ümit P.'yi göğsünden ağır yaralayıp uzaklaştı.

Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi yakalandı

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BIÇAKLADI

İdris D., Kültürpark'ta kendisine müdahale eden Abdullah Y.'yi de göğsünden bıçakladı. Kaçmaya devam eden İdris D., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi yakalandı

"HEPSİNİ BEN BIÇAKLADIM SANA NE?"

Zanlı, gazetecilerin "Neden bıçakladın" sorusuna, "Hepsini ben bıçakladım, sana ne?" diyerek cevap verdi. Soğuk kanlı hareketleriyle dikkat çeken zanlı emniyete götürüldü.

Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
VAH VAH TÜH TÜH: Çocuk gelişimi, hakları, barınması resmiyette var; derdi olunca çocuktan dert dinleyene hesap soran var. . .
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YORUM: Uyusturucuya 1 kere bulaştıysa daha da bırakamaz aha buraya yazıyorum , kolay mı lan oyle bırakmak ben 20 yılldır sıgarayı bırakamadım uyusturucuyu hıc bırakamaz bunlar.
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BÜŞRA: Hayatta çok güzel şeyler de oluyor. Allah''a şükürler olsun.
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