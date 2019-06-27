Yarım asırdır yöresel kıyafet dikiyor

Siirt'te terzi Ahmet Alak (62), 50 yıldır yöresel kıyafet dikiyor.

Ailesinin 12 yaşındayken terzi olan komşusunun yanına çırak olarak verdiği Alak, yaklaşık 40 yıl önce açtığı iş yerinde mesleğini sürdürüyor.

Alak yaptığı açıklamada, eskiden diktiği kıyafetleri atıyla köy köy gezerek, hayvan, peynir ve süt karşılığında sattığını söyledi.

5 çocuğunu mesleğinden sağladığı kazançla büyüttüğünü dile getiren Alak, şöyle konuştu:

"İran, Irak, Hakkari, Şırnak ve Siirt yöresine ait yöresel kıyafetler dikiyordum. Şimde sadece Siirt'e ait yöresine ait kıyafetler dikiyorum. Yine de İstanbul, Ankara, Adana, Tarsus, Bitlis ve bazı köylerde müşterilerim var. Sipariş üzerine onlara gönderiyorum."

"Ürünlerime 3 yıl garanti veriyorum"

Müşterilerini memnun etmenin önemine işaret eden Alak, şöyle konuştu:

"İşimi sağlam yapıyorum ve ürünlerime 3 yıl garanti veriyorum. Bazen bazı müşterilerimin isteğine göre yelek ya da elbise dikiyorum. Bazen müşterilerimin üzerinde 10 yıl önce diktiğim giysileri görüyorum. Artık kimse kıyafetlerin sağlamlığına bakmıyor marka ve lüksüne bakıyor."

Bakan Pekcan teşekkür belgesi gönderdi

"Yılın Ahisi" seçilmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Alak, "50 yıl sonra yılın ahisi seçilince çok duygulandım, ağladım. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bana teşekkür belgesi gönderdi bu da beni çok memnun etti, gurur duydum." dedi.

Kaynak: AA