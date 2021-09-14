Yargıya taşınan Kemal Sunal hatıra 'Euro'larında yeni karar

Oyuncu Ali Sunal'ın, babası Kemal Sunal'ın görsellerinin aileden izin alınmadan hatıra Euro'larında kullanılması üzerine yaptığı şikayete verilen, kavuşturmaya yer olmadığı kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Ali Sunal'ın itirazı reddedildi. Sunal'ın kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karara itirazı reddedildi. Geçtiğimiz yıl Nümismat Özgür Honça tarafından merhum Kemal Sunal'ın 20'nci ölüm yıldönümü hatıra parası basılmıştı. Kemal Sunal'ın eşi Hafize Gülderen Sunal ile çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal merhum sanatçı Kemal Sunal'ın görselini kendilerinden izin almadan Euro kağıdı üzerinde kullandıkları gerekçesiyle Nümismat Özgür Honça ve İbrahim Gölgeli hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. 42 yaşındaki oyuncu, Sunal Ailesi olarak Avukat Uğur Güven aracılığıyla savcılığa yaptıkları şikayet dilekçesini yayınlamıştı.

"Ailemizin bilgi ve izni olmadan"

Ali Sunal, sosyal medya paylaşımına "Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli Babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında Avukatımız Uğur Güven aracılığıyla Savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız" notunu düşmüştü.

Sunal'ın itirazı reddedildi

Nümismat Özgür Honça, 'Manevi veya Mali Haklara Tecavüz' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada savcılığın kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar aldığını aktardı. Sunal Ailesi 'Kovuşturmaya Yer Olmadığı'na yönelik verilen karara itiraz etti. İtiraz dilekçesi incelendi ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında itiraz ve şikayet dilekçesinin içeriği, soruşturma konusu eylem ve dosya kapsamı ile ilgili toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair verilen kararda yer alan gerekçeye göre kararın usul ve yasaya uygun olduğu kamu davasının açılmasını veya soruşturmanın genişletilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı anlaşılmakla itirazın reddi gerektiğin kanaatine varıldığı belirtildi.

"Kesinlik iznimizi almıştık"

Honça konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl merhum Kemal Sunal hatırasına anı parası bastırdık. Ailesi önce rızalarının olmadığını belirttiler, daha sonra haklarımızda dava açtılar. Dava 3 ay önce sonuçlandı fakat karara itiraz ettiler. Gerek savcılık gerek bilirkişi raporunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Biz saygısız değiliz, kesinlik iznimizi almıştık. Zaten menajeri ve halkla ilişkiler müdürüyle olan yazışmalar mevcut. Bunları delil olarak sunmuştuk. İtirazlarına rağmen karar kesinleşti, davayı kazandık" dedi. - İSTANBUL

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