Yargıtay Üyeleri Zirvede
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Yargıtay Üyeleri Zirvede

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Üyeleri, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'a çıktı.

13.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:35
Yargıtay Üyeleri Zirvede

Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı için Bursa'ya gelen , Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Mehmet Kürtül ve Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay Daire Başkanları ve üyelerinden oluşan heyet, şehir merkezindeki ziyaretlerinin ardından turu yaptı.

Sarıalan'da Osmangazi Belediyesi'ne ait Taşkonak Tesisleri'nde Yargıtay üyelerini ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın gözde turizm merkezi Uludağ hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Sarıalan'dan teleferik ile oteller bölgesine, ardından da telesiyej ile zirveye çıkan heyet, burada bir süre dinlenerek muhteşem manzarayı izledi. Beyaz cennette hatıra fotoğrafı çektiren Yargıtay Üyeleri, Uludağ dönüşünde ise Tarihi İnkaya Çınarı'nı ziyaret etti. Başkan Dündar, tarihi çınar ve çevresinde belediyenin yaptığı düzenleme çalışmalarıyla ilgili heyeti bilgilendirdi.

Kaynak: Bültenler
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