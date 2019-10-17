Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının insan haklarını koruma işlevini güçlendirmek biz yargı...

Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının insan haklarını koruma işlevini güçlendirmek biz yargı...

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüye çıkması Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması İZMİR - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'nda konuştu.

17.10.2019 12:37
Yargıtay Başkanı Cirit:

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüye çıkması

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması İZMİR - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA
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