Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının insan haklarını koruma işlevini güçlendirmek biz yargı...
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüye çıkması Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması İZMİR - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'nda konuştu.
17.10.2019 12:37
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüye çıkması
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması İZMİR - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA