Yargı reform paketi yürürlüğe girdi; en az 5 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi
Yargı reform paketi ile 5 yılın altındaki hapis cezası istinaf mahkemelerinde kesinleşenlere temyiz başvurusu hakkı getirilmesi sonrası cuma günü, gazeteciler Meltem Oktay, Uğur Akgül, Hüseyin Aykol, İdris Yılmaz ve Emre İper hakkında tahliye kararı verildi.
Türkiye'de yargı reformuyla yapılan değişikliğin ardından ilk 24 saatte en az 5 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi.
Perşembe günü yürürlüğe giren yargı reform paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 7. maddesi'ne "Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz." ifadesi eklendi. Temyiz edebilecek kararların kapsamının da değişmesi, tutuklu gazetecilerin tahliye edilmesinin önünü açtı. Euronews.com'da Görüntüle