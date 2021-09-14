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Yargı'nın yayın tarihi belli oldu….

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yargı'nın yayın tarihi belli oldu….

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlayacak, senaryosu Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan ve Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği projenin birinci bölüm tanıtımı seyirciyle buluştu. Savcı Ilgaz'ın Avukat Ceylin'e ikisinin de hayatını değiştirecek bir teklifte bulunduğu tanıtım dizinin sürükleyici hikayesinden kesitler sunarken, ilk bölüm tanıtımı diziye dair heyecanı artırdı.

"Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur" sözüyle yola çıkan ve izleyenlere soluksuz bir seyir sunacak 'Yargı'nın oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'yla beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Gizemli bir cinayet vakasının bir avukat ile savcıyı buluşturmasını ve bu cinayetle değişen hayatları gözler önüne serecek 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de yayın yolculuğuna başlıyor!

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Yargı'nın yayın tarihi belli oldu…. - Haberler Magazin
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