Yargı Cüneyt kimdir? Hakan Dinçkol kim, kaç yaşında? Hakan Dinçkol'un rol aldığı diziler ve filmler

Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Yargı dizisinde rol alan isimler de araştırılıyor. Yargı Cüneyt kimdir? sorusunun yanıtı diziseverler tarafından aratılıyor. Yargı dizisinde Cüneyt rolünde olan Hakan Dinçkol kim, kaç yaşında? Hakan Dinçkol'un rol aldığı diziler ve filmler...

Yargı Cüneytkimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yargı dizisi oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizideki Cüneyt karakteri de merak edilen isimler arasında yerini alıyor. Hakan Dinçkol'un hayat verdiği Cüneytkarakteri Engin'in teyzesi olarak biliniyor. Peki, Hakan Dinçkol kim, kaç yaşında? Hakan Dinçkol'un rol aldığı diziler ve filmler İşte Yargı Cüneyt hakkında bilgiler haberimizde...

YARGI CÜNEYT KİMDİR?

Yargı dizisinde Cüneyt karakterini canlandıran isim Hakan Dinçkol'dur.

HAKAN DİNÇKOL KİMDİR?

Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunudur. Çocuklugˆu I·stanbul, Kocamustafapas¸a ve Ayvalık'ta geçti. Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol, üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı ve reklam filmlerinde oynadı.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Asla Vazgeçmem dizisi ile yaşamış, ardından Savaşçı ve Yuvamdaki Düşman dizilerinde rol almıştır.

Hakan Dinçkol'un 2008 yılında evlenip 2016 yılında bos¸andıgˆı es¸i Merve Erol'dan, Mayra adında bir kızı vardır.

Hakan Dinçkol, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde beden eğitimi öğretmenine hayat vermektedir. Hakan Dinçkol, 1.83 metre boyunda, 83 kilo ve Yay burcudur.

Hakan Dinçkol'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Öğretmen (Beden Eğitimi Öğretmeni) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Alper) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Başçavuş Turan) (TV Dizisi)

2015 – Asla Vazgeçmem (Fırat) (TV Dizisi)

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