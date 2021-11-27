Yargı'nın yıldızı genç sevgilisiyle görüntülendi

"Yargı" dizisinin başarılı oyuncusu Uğur Aslan, önceki akşam, Afara –"Bir Arabesk Müzikali"yle Maximum Uniq'te sevenleriyle buluştu.

Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Pars rolüyle dikkat çeken 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, yakın dostunu yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu, müzikale genç sevgilisi Nazlı Çetin ile katıldı.

"HIZLI GEÇİŞ YAPTIM"

Yargı dizisine ilişkin konuşan Mehmet Yılmaz Ak, "Geçmiş yıllarda hep kötü rollerde oynadım. Bu sene tercihim mafya dizisinde yer almamaktı. Mafya bozuntusundan savcı karakterine geçişim hızlı oldu. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum" dedi.

SEVGİLİSİ 14 YAŞ KÜÇÜK

Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz AK, bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşıyor.

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinden 14 yaş büyük olması dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.