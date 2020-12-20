Yardımlaşma derneğinde alkollü ve müzikli eğlenceye polis baskını
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Yardımlaşma derneğinde alkollü ve müzikli eğlenceye polis baskını

20.12.2020 20:40 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:44
Yardımlaşma derneğinde alkollü ve müzikli eğlenceye polis baskını

KONYA'da polisin, alkollü ve müzikli eğlence düzenlendiğini belirlediği dernek mühürlenirken, dernek sorumlusunun da aralarında bulunduğu 13 çalışan hakkında yasal işlem başlatıldı.

KONYA'da polisin, alkollü ve müzikli eğlence düzenlendiğini belirlediği dernek mühürlenirken, dernek sorumlusunun da aralarında bulunduğu 13 çalışan hakkında yasal işlem başlatıldı. Dernekte müşteri olarak bulunan 19 kişiye de sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı. 

Selçuklu ilçesi Hozorluhan Mahallesi'nde bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde alkollü ve müzikli eğlence düzenlendiği bilgisi üzerine polis harekete geçti. Yapılan baskında, amacı dışında faaliyet gösterdiği belirlenen dernek mühürlenirken, dernek sorumlusu Fahri V. ile iş yerinde çalışan 13 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Dernekte müşteri olarak bulunan 19 kişiye de sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için para cezası uygulandı.  ? 


Yardımlaşma derneğinde alkollü ve müzikli eğlenceye polis baskını
Yardımlaşma derneğinde alkollü ve müzikli eğlenceye polis baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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