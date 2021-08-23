Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor

Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri Kastamonu'da afetzedelere ulaştırılıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri Kastamonu'da afetzedelere ulaştırılıyor.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un talimatıyla, Kastamonu'da selden zarar gören vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlatıldı. Harekete geçen duyarlı Ormanlı halkı, bir günde temizlik ve gıda malzemelerini temin ederek Ormanlı Belediye binasına teslim ettiler.

Bölgede suların çekilmesi sonrası bölgede ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, çok sayıda yardım kuruluşu da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz görev yapıyor.

Sel afeti yaşayan Kastamonu'ya giden Ormanlı Belediyesi ekipleri, 1 minibüs dolu malzemeyi araçtan indirerek, afetzedelere ulaştırılması için Türk Kızılayı ile ortak hareket ederek çalışmalara katıldı.

Gıda ve temizlik malzemeleri yine belediye personelleri ve Kızılay gönüllüleri tarafından afetzedelere dağıtılıyor. Yardımların ulaşmasında ilk günden beri yakından ilgilenen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, bölgede görev yapan tüm personele kolaylıklar dilerken, afet yaşayan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. - ZONGULDAK

Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor
Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor
Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor
Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Marcao Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yardım malzemeleri selzedelere ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:24:14. #1.16#

title