Yardım isteyen yaşlı kadına geçersiz para veren genç, video çekip dalga geçti

Sosyal medyada, bir gencin "Bedavadan sevap nasıl kasılır oynat bakalım" yazarak yaptığı paylaşımda yardım isteyen yaşlı kadına üzerinde 'geçersizdir' yazan 20 liralık banknotu vermesi tepkilere neden oldu. Görüntülerde videoyu çeken kişinin "Bize dua et" diyerek gülmesi vicdanları yaraladı.