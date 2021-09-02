'Yardım' bahanesiyle dolandırdılar

'Yardım' bahanesiyle dolandırdılar Sinop'ta yaşayan Kadir ve Şengül Kara çifti dolandırıcıların ağına takıldı.

'Yardım' bahanesiyle dolandırdılar

SİNOP - Sinop'ta yaşayan Kadir ve Şengül Kara çifti dolandırıcıların ağına takıldı.

Geçen yıl ağustos ayında evi yanan Kadir Kara, bilinmeyen bir numara tarafından aradı. İddialara göre arayan kişi kendisine para yardımında bulunmak istediğini söyledi. Kadir Kara, eşinin hesap bilgilerini telefonun ucundaki şahısla paylaştı. Dolandırıcı kişi "Hesabına 10 bin lira geçtim, çekebilmen için para yatırman gerekiyor" dedi. Üzerindeki parayı yatıran Kara, hesabına geçen 2 bin 400 lirayı çekti. Dolandırıcı tekrar arayıp, "Ağabey hesabına 9 bin euro yatırdım, o parayı çekebilmen için çektiğin 2 bin 400 lirayı geri yatırman gerekiyor" dedi.

Çektiği parayı geri yatıran Kara, telefonuna SMS ile gelen şifreyi de karşıdaki şahısla paylaştı. Eşinin üzerine kredi çekemeyen dolandırıcılar bu sefer Kadir Kara'nın banka bilgilerini istedi. Kara, tereddüt yaşasa da bilgileri paylaştı. 3 saat boyunca telefonda konuşma yapan Kara, daha sonra üzerine 10 bin lira kredi çekildiğini öğrendi. Toplamda 3 bin 100 lirayı kaptıran Kara çifti, kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan mağdur Kadir Kara, "Ağabey hesabına parayı yatırdım, yengemi de al yanına git parayı çek, dedi. Ondan sonra biz yolda gelirken ablasını aramış, bilmem ablası kim. Ağabey hesabında 10 lira oldu, dedi. Bankanın önüne gidince beni ara, dedi. Tamam dedim. Geldim bankanın önünde. Bankanın önüne gelince tekrar aradım. Ağabey gir işleme, dedi. Girdim. Paran var mı üstünde, dedi, var dedim. 250 lira kadar bir param vardı. Onu yatır, dedi. Senin çekeceğin miktar yüksek olduğu için yüksek para yatırman lazım, dedi. O yetmez, para bulamaz mısın dedi. Yok dedim. Cebimde 250 lira haçlığım var dedim. 300 lira vardı hata 50 lirasını ayırdım şahısta 250 TL yatır dedi. Paranın gideceğini az çok tahmin ettik, ama arkadaş da çok düzgün konuşunca dedim yardım edecek herhalde. Bizim de durumumuz mağdur. 250 lira yatırdık. Adam 2 bin 400 lira para yatırmış hesaba. Çektik 2 bin lira. Ağabey 400 lira daha çek dedi. Çektim dedim. Bu parayı geri yatır, dedi. Şimdi ben oraya 9 bin euro yatırdım, 20 bin lira oldu para. Geri aktarıldı para. O parayı çekmen için bunu yatırman lazım. 2 bin 400 lira parayı geri yatırdık eşimin numarasından. Sonra biraz bekledik, telefonu kapattı. Başka işlem yaptı herhalde. 5 dakika sonra bir daha aradı bizi. Tekrar konuşmaya başladık. Ağabey dedi şuan parayı hesaba geçiremiyorum, kimlik bilgileri hariç bizden şifre istedi. Onu vermedik önce. Ağabey bu şekilde olmuyor dedi. Biz bize gelen mesaj numarasını da verdik bu sefer. Eşimin üstüne komple kredi olduğu için para çekemedi. Bin 100 lira kredi karında para olduğu için, bin 100 lirayı oradan çekmiş. Ağabey bundan işlem olmuyor dedi. O arada banka uyanmış bloke koymuş kredi kartına. Senin kartın nerede dedi. Benim kart oğlanda, oğlanda Ankara yolunda. Ağabey kartın ön ve arka numarasını versin dedi. Bu 6 da başladı saat 9'a kadar buldu. Benim oğlan dedi, niye verisin kimlik bilgilerini dedi. Verme dedi. Kartın boş, çekebilir karttan para falan dedi. Arkadaşla samimi bir şekilde konuştuk. Dedim olum para yatıracak. Zaten biliyorsun sıkıntılar da var dedim. Verdi ama çocuk şüphede kaldı. Sonra biz kartın önlü arkalı numarasını verdim. O arada girmiş hesabına 10 lira para yatırdım dedi. Ama paranın tamamını hesabına geçiremiyorum dedi. Bizden de aynı kart şifresini istedi. Biz yine kuzu kuzu şifremizi verdik. Tabi bu arada benim karttan hesabıma 10 bin lira kredi çekmiş. 36 ay üzerinden 16 bin lira geri ödemeli şekilde. O arada da çocuk şüpheleniyor yolda tekrar karta giriyor bizim oğlan. Ağabey karta biri daha girdi dedi, parayı tam aktaramıyorum dedi. Yani o arada parayı çekemiyor. O arada bizim 2 bin lira kadar bir paramızı çekmiş. O arada da banka uyandı. Gece bizi hemen banka aradı. Ağabey kimlik bilgilerini kime verdin dedi. Para yatıracaklar. Ağabey hesabından 10 bin lirayı zorladılar, 10 bin lira hesabına geçti. Yalnız 2 bin lirayı hesabından çekti adam. Kartını bloke ettim dedi. Ama bu mücadele 3 saat sürdü. 3 saat içinde bizim 2 bin liramızı dolandırdı. Bin 100 lirada eşimin parasını dolandırdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta