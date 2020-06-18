Yardım bahanesiyle 20 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı
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Yardım bahanesiyle 20 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, para ve kömür yardımı yapacakları gerekçesiyle kandırdıkları 2 kişiyi, 20 bin 900 lira dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Yardım bahanesiyle 20 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı
18.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, para ve kömür yardımı yapacakları gerekçesiyle kandırdıkları 2 kişiyi, 20 bin 900 lira dolandıran 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, 16 Haziran günü meydana geldi. O.B. ve R.E. isimli şüpheliler, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde oturan Ş.A. ve D.A.A.'nın evine giderek, para ve kömür yardımında bulunacaklarını söyledi. İkiliyi 20 bin 900 TL dolandırdan şüpheliler, kayıplara karıştı.Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, şüphelileri Afyonkarahisar'da yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan para sahiplerine teslim edildi.   


Kaynak: DHA

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