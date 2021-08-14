Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı
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Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı

Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Arıburnu müdafaasının muzaffer ismi 57'nci Piyade Alayı Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı.

Arıburnu müdafaasının muzaffer ismi 57'nci Piyade Alayı Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı.

25 Nisan 1915 günü Arıburnu cephesinde karaya çıkan Anzak birliklerini 27. Piyade Alayı ile birlikte karşılayan ve durdurmayı başaran, bu cephedeki muhteşem zaferin mimarı olan kahraman 57'nci Piyade Alayı'nın şehit komutanı için ölümünün 106. Yıl dönümünde kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramının ikinci günü olan 13 Ağustos 1915 günü 57'nci Alay karargahının yakınına düşen bir obüs mermisi ile hayatını kaybeden ve son sözleri "Aileme haber verin. Millet var olsun" olan Şehit Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey nezdinde tüm şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. - ÇANAKKALE

Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı
Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı
Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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