Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı
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Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yuvasından düşen yaralı yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yuvasından düşen yaralı yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Evsat Mahallesi'nde bulunan Merkez Çarşı Camisi'nin kubbesindeki leylek yuvasından bir yavrunun düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Adrese itfaiye ekipleri tarafından sepetli bir vinç sevk edildi. Sepete binen itfaiye görevlisi, caminin kubbesindeki yaralı leyleği aşağıya indirdi.

Milli parklar görevlilerine teslim edilen, ayağından yaralı olduğu belirlenen yavru leyleğin, tedavi edildikten sonra tekrar yuvasına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı
Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı
Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı
Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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