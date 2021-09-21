Yaralı yavru köpeği kurtarmak için 70 kilometre yol katetti - Haberler
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Yaralı yavru köpeği kurtarmak için 70 kilometre yol katetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yaralı yavru köpeği kurtarmak için 70 kilometre yol katetti

Batman'ın Sason ilçesinde işletmesinin önünde yaralanan yavru köpeği gören hayvan sever işletmeci Taner Çelik, üşenmeyerek yavru köpeği özel aracıyla 70 kilometre uzakta olan Batman Belediyesine bağlı veteriner işleri müdürlüğünde tedavi altına alınmasını sağladı.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde işletmesinin önünde yaralanan yavru köpeği gören hayvan sever işletmeci Taner Çelik, üşenmeyerek yavru köpeği özel aracıyla 70 kilometre uzakta olan Batman Belediyesine bağlı veteriner işleri müdürlüğünde tedavi altına alınmasını sağladı.

Ani fren sesi duymasıyla işletmenin kapısına çıktığında acılar içinde yerde yatan bir sokak köpeği yavrusunu gördüğünü belirten işletmeci Taner Çelik, yavru köpeğe yardım ettiğini söyledi. Çelik, "Sabah saatlerinde işletmemin önünde bir aracın ani fren sesi gelmesiyle ben ve çalışanlarım kapıya fırladık. İlk önce aracın bir çocuğa çarpmış olabileceğini düşündüm. Dışarıya çıktığımda yerde acılar içinde yatan bir sokak köpeği yavrusunu gördüm. Hemen ilçe belediyesini aradım, ilçede veteriner hizmetlerinin olmadığını söylediler. Batman Belediyesiyle irtibata geçtim. Onlarda buraya getirirseniz yardımcı oluruz dediler. Ben köpeği ilçe belediyesinin desteğiyle 70 kilometre uzakta olan Batman'a götürerek veterinerlere teslim ettim. Onlarda hemen tedavisine başladılar. Bıraksaydım acılar içinde ölebilirdi. Tedavisini üstlenen veterinerlere çok teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

Yaralı yavru köpeği kurtarmak için 70 kilometre yol katetti

Yaralı yavru köpeği kurtarmak için 70 kilometre yol katetti

Yaralı yavru köpeği kurtarmak için 70 kilometre yol katetti

Yaralı yavru köpeği kurtarmak için 70 kilometre yol katetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaralı yavru köpeği kurtarmak için 70 kilometre yol katetti - Haberler
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