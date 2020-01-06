Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı
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Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı

Karabük'te dere kenarında yaralı halde bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

06.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:52
Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı

'te dere kenarında yaralı halde bulunan yavru karaca, Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.


Karabük merkeze bağlı Kapullu Mahallesi yolu mevkii üzerinde kır düğün salonu işletmecisi Şefik Diri, dere kenarında hareket edemeyen yavru karacayı fark etti. Diri, karacanın arka ayaklarından yaralı olduğunu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen görevliler yaralı karacayı alarak, tedavi altına aldı.


Yavru karacanın tedavisinin ardından doğaya geri bırakılacağı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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