Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesindeki yaralı ve hasta yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas), korumaya alındı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesindeki yaralı ve hasta yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas), korumaya alındı.

Demre'nin Sülüklü Plajı'nda denize girenler, dün kıyıya yakın noktada bir deniz kaplumbağasının hareket etmekte zorlandığını görünce ekiplere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkezi (DEKUM) ve Likya Doğa Sporları Kulübü Derneği (LİDOKS) iş birliğinde çalışma yapan ekip, bölgeye gelerek yaralı deniz kaplumbağasına müdahale etti. Kıyıya çıkarılan yaralı kaplumbağanın nesli tükenmekte olan bir yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi. 90 santim boyunda, 55-60 kilo ağırlığındaki kaplumbağanın yapılan ilk incelemede gözlerinde sorun olduğu, boynunda yara ve kabuklarında lekeler olduğu tespit edildi.

Ekipler yaralı kaplumbağayı su ile serinletmeye çalışırken, plajdaki bir otelde tatil yapan Rus turistler de şemsiye getirerek, hayvanı güneşten korumaya çalıştı. Ardından Finike'den gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri, ekiplerle beraber kaplumbağayı bir kaba yerleştirdi. Deniz kaplumbağası daha sonra tedavi edilmek üzere Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.

Demre'deki deniz kaplumbağalarını koruma ve izleme çalışmasını yürüten ekipten Enes Kardaş, "Öğle saatlerinde gelen bilgi doğrultusunda Sülüklü Plajı'na geldik. Deniz kaplumbağası yaralı şekilde karaya vurmuştu. Yaptığımız incelemeye göre gözlerinde bir beyazlık var. Milli Parklara haber verdik. Tedavi için yönlendireceğiz" dedi.


Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı
Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tolga Akış Zeynep Bastık Neslihan Atagül
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 11:38:06. #1.14#

title