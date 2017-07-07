Yaralı Sokak Köpeğinin Tedavisi İçin Seferber Oldular

Gaziantep'in Araban ilçesinde kendi aralarında kavga ederken yaralanan köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.



Araban Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu'nun yaptığı yazılı açıklamada, "Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu kırsal mahallesi sakinlerinin Araban Belediyesi Zabıta ekibini telefonla araması üzerine başıboş iki sokak köpeğinin birbiriyle kavgası sonucu yaralandığını öğrendik. Zabıta ekiplerimiz ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Hasanoğlu kırsal mahallesine giderek yaralı sokak köpeğine müdahale etti. Yaralı köpek belediye çalışanlarınca alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Toplama ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü" denildi. - GAZİANTEP