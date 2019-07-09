Yaralı şahin koruma altına alındı

Konya'da, yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi, Kolukısa Mahallesi'nde uçamayan bir şahin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.

Milli parklar ekipleri, yaralı şahini tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA