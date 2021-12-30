Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi

Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğin tedavi edilmesini sağlayan jandarma personeline plaket verildi.

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğin tedavi edilmesini sağlayan jandarma personeline plaket verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Beşikli köyü sınırlarında yol kenarında 2 gün önce yaralı bulunan köpeğin Çiçekdağı Kaymakamlığının talimatıyla Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştıran jandarma personeli, Çiçekdağı Kaymakamlığı ile Hayvanlar İçin Yaşam ve Adalet Derneği tarafından plaketle ödüllendirildi.

Merkezde tedavisi yapılan ve kısırlaştırılan köpek, burada bakıma alınmıştı.

Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi

Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title