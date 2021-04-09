Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde çenesinden yaralanmış olarak bulunan bir köpek ve bir kedi, İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kütahya'nın Emet ilçesinde çenesinden yaralanmış olarak bulunan bir köpek ve bir kedi, İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Yaralı köpek ve kedi önce Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından Emet ilçesinde özel bir veterinere muayene ettirildi. Tedavilerinin İstanbul'da yapılabileceğini karar verilen kedi ve köpek, özel ekiple İstanbul'a gönderildi.

Yaralı köpeğin Emet ilçesinde hayvanseverler tarafından kendisine geldiğini belirten Emetli Elif Yıldız Nasuhoğu, "Çenesi kırık olan köpek bize getirildi. Hemen İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz'ı aradık. Ayrıca elimizde doğum esnasında yaralanan bir kedimiz olduğunu belirttik. Köpek ve kedimiz dernek görevlisi tarafından alındı ve İstanbul'a tedavi için götürüldü. Ayrıca daha önce tedavi için gönderdiğimiz köpekler, ilçemize getirilerek doğal ortamına bırakıldı. Emet ilçemizde ki özel veterinerimize, SOHAYKO Dernek Başkanı Yasin Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi
Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi
Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ece Erken Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Instagram Salih Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaralı kedi ve köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:20:23. #1.14#
title