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Yaralı halde hastaneye gitti üzerinde uyuşturucu çıktı

Yaralı halde hastaneye gitti üzerinde uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da yaralı halde hastaneye giden bir kişinin silahla vurulduğu belirlenirken, şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu çıktı.

Malatya'da yaralı halde hastaneye giden bir kişinin silahla vurulduğu belirlenirken, şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu çıktı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla yaralı olarak gelen 31 yaşındaki M.Ö.'nün silahla vurulduğu belirlenirken, yaralı şahıs buradaki tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan M.Ö.'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu maddesi çıktığı öğrenilirken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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