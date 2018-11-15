MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi yakınlarında yaralı halde bulunan Kara Leylek, tedavi altına alındı.

Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi Adala Kanyonu yakınlarında saha çalışması yapan Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, yerde hareketsiz halde kara leylek buldu. Karakuzu'nun, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettiği kara leyleğin, ilk muayenesinde sol kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, "Adala Mahallesi'nden getirilen kara leyleğin ilk incelemesinde sol kanadının kırık olduğunu tespit ettik. Normalde bu türün buradan şimdiye kadar göç etmiş olması lazımdı. Kanadının kırık olmasından dolayı uçamamış. Gerekli tedavisinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.

Manisa'da rastlanan bir tür olan kara leylek, havaların soğumasıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç ediyor. Kara leyleklerin, beyaz leyleklere göre biraz daha geç göç ettikleri biliniyor. - Manisa