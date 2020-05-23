Yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı
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Yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı

Yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı Tunceli'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı.

23.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:17

Yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çiçekli Köyü'nde yöre sakinleri yerde bir şahini fark etti. Şahinin yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı şahini alarak merkeze getirdi.Veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan arı şahini olduğu öğrenilen hayvanın bir kanadında kırık tespit edildi. Yaralı şahinin tedavisine başlanıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde bakım ve tedavisi devam eden arı şahininin iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı halde bulunan arı şahini tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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