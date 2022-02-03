Kocaeli'de yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı - Haberler
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Kocaeli'de yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

AA, Şengül Azbay - Güncel
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Kocaeli'de yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yaralı halde bulunan güvercin Ormanya'da tedavi altına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yaralı halde bulunan güvercin Ormanya'da tedavi altına alındı.

İzmit Leyla Atakan Caddesi'nde devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırım üzerinde uçamayan yaralı bir güvercin olduğunu fark etti.

Harekete geçen ekipler, kuşu alarak tedavi edilmek üzere "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olan Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yaralı güvercin, veteriner hekimler tarafından uygulanacak tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kocaeli'de yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

Kocaeli'de yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

Kocaeli'de yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

AA / Şengül Azbay - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli, Zabıta, Yerel, Güncel, Haber

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