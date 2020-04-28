Yaralı Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı
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Yaralı Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı
28.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:21

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Erguvani Balıkçıl Kuşu tedavi altına alındı.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de çobanlık yaptığını belirten bir vatandaş, yaralı olarak bir adet balıkçıl kuş bulduğunu bize ihbar etti. Şube Müdürlüğü ekiplerimizden, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü mezunu ve yaban hayatı teknikeri personelimizle birlikte ihbar edilen yere gidildiğinde yaralı balıkçılın, balıkçıl türlerinden olan Erguvani balıkçıl (Ardea purpurea) olduğu ve gagasının kırık olduğu tespit edilmiştir. Tedavisinin yapılması için teslim alınan Erguvani balıkçıl, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilerek tedavisine devam edilecektir. Tedavisinin ardından doğal ortamına salınacaktır" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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