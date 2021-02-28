Yaralı bulunan kızıl şahine tedavi
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Yaralı bulunan kızıl şahine tedavi

28.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:27
Yaralı bulunan kızıl şahine tedavi

KONYA'nın Altınekin ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

KONYA'nın Altınekin ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Altınekin ilçesi Oğuzeli Mahallesi'ndeki vatandaşlar yaralı halde kızıl şahin buldu. İhbar üzerine belirtilen adrese giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri kızıl şahini teslim aldı. Kanatlarından rahatsız olduğu belirlenen kızıl şahin, tedaviye alındı. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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