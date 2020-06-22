Yaralı bulunan çizgili sırtlan tedaviye alındı
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Yaralı bulunan çizgili sırtlan tedaviye alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan çizgili sırtlan tedavi altına alındı.

22.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:52

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan çizgili sırtlan tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin Takaron Vadisi'nde yaralı sırtlan bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı sırtlanı koruma altına aldı. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen çizgili sırtlan, ekiplerce Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sırtlanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı bulunan çizgili sırtlan tedaviye alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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