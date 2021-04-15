Yaralı ağaçkakan tedavi altına alındı

Araç çarpması sonucu kanadı kırılan ağaçkakan tedavi altına alındı.

Araç çarpması sonucu kanadı kırılan ağaçkakan tedavi altına alındı. Yaralı hayvan tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yol üzerinde yaralı halda bulunan ağaçkakanı gören vatandaş hemen yaralı hayvanı veterinere yetiştirdi. Bir aracın çarptığı tahmin edilen ağaçkakanın kanadının kırıldığı belirlendi. İlçedeki veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kuş, tedavisinin devam edilebilmesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Yaralı kuşun sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı