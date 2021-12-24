Yaralama suçundan hapis cezası alan kadın hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralama suçundan hapis cezası alan kadın hükümlü yakalandı

Yaralama suçundan hapis cezası alan kadın hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de yaralama suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

HASANBEYLİ, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yaralama suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı yaralama suçundan aranması olan Z.A. isimli kadının Hasanbeyli ilçesinde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Z.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title