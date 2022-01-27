Yaptım Yapmadım soruları! Daha önce hiç oyun soruları nelerdir? Örnek yaptım yapmadım soruları, daha önce hiç soru çeşitleri!

Yaptım yapmadım oyunu için birbirinden güzel sorulara ve cümlelere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Daha önce hiç yaptım yapmadım oyunu Whatsapp gruplarında ve Discord gruplarında oynanmaktadır. Şimdiden iyi eğlenceler...

DAHA ÖNCE HİÇ YAPTIM YAPMADIM OYUNU NASIL OYNANIR?

Yaptım yapmadım oyunu arkadaşlar arasında oynanan keyifli bir oyundur. Oyunda herkes el kaldırıp hiç yapmadığı bir şey hakkında bilgi paylaşır. Eğer oyundaki diğer kişilerden bunu yaptıysa o kişi parmağını yere koyar. Oyun bu şekilde ilerler.

YAPTIM YAPMADIM OYUNU SORULARI/ DAHA ÖNCE HİÇ SORULARI

- Hiç karaoke yapmadım.

- Hiç yalnız yaşamadım.

- Daha önce hiç birine şaka yapmadım.

- Hiç uçağa binmedim.

- Hiç birinden ayrılmadım.

- Hiç aşık olmadım.

- Daha önce hiç dayak yemedim.

- Daha önce hiç doktora gitmedim.

- Daha önce hiç Disney parkına gitmedim.

- Asla küfür etmedim.

- Daha önce hiç bahis kazanmadım.

- Hiç düğüne gitmedim.

- Hiç yalnız tatile gitmedim.

- Hiç bu kadar gülmemiştim.

- Hiç başkasının mesajını okumadım.

- Hiç gözüm morarmamıştı.

- Hiç sinemaya gitmedim.

- Bu oyunda hiç yalan söylemedim.

- Hiç TikTok kullanmadım.

- Hiç dövme yaptırmadım.

- Hiç rol yapmadım.

- Hiç Twitter hesabım olmadı.

- Daha önce hiç dedikodu yapmadım.

- Hiç iki yüzlü olmadım.

- Hiç spor takımında olmadım.

takımında olmadım. -Daha önce birine hiç yemek ısmarlamadım.

- Hiç tutuklanmadım.

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