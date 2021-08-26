Yaptığı ışık gösterisi ile Free Fire Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı!
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Yaptığı ışık gösterisi ile Free Fire Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı!

Yaptığı ışık gösterisi ile Free Fire Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından Android ve iOS için yayınlanan battle royale oyunu Free Fire, 19 Ağustos'ta yaptğı ışık gösteri ile Guinness rekorlar kitabına girdi.

Las Vegas'ta yaptığı ışık gösterisi ile mobil oyun devlerinden Free Fire Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmayı başardı. Önceden oyun dünyasında kırdığı rekor ile tanınan Free Fire, 19 Ağustos'ta yaptığı ışık gösterisi ile rekorlar kitabına resmi olarak girdi.

Yaptığı ışık gösterisi ile Free Fire Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı!

Free Fire North America Twitter hesabı üzerinden yapılan video paylaşıma buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yapılan ışık gösterisinde kullanılan ışığın toplam lümen değeri ise 1.6 Milyon olarak ölçüldü. Gösteride oyun içi görüntülere ve oynanış videolarına bile yer veren Free Fire, yaptığı yayını tüm Vegas'a izletti.

Etkinlik, oyunun dördüncü yıl dönümünün bir parçası olarak düzenlendi. Free Fire 23 Ağustos 2017'de piyasaya sürüldü ve bu etkinlik ile yıldönümü, çok sayıda oyun içi ve gerçek hayattaki etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: Playerbros

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