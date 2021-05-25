Yaprak Dökümü Şevket kim? Yaprak Dökümü Şevket gerçek adı ne?
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Yaprak Dökümü Şevket kim? Yaprak Dökümü Şevket gerçek adı ne?

Yaprak Dökümü Şevket kim? Yaprak Dökümü Şevket gerçek adı ne?
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2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Yaprak Dökümü'nde Şevket karakteri araştırılıyor. Peki, Yaprak Dökümü Şevket kim? Yaprak Dökümü Şevket gerçek adı ne? Caner Kurtaran kim, kaç yaşında?

2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Yaprak Dökümü'nde Şevket karakteri araştırılıyor. Peki, Yaprak Dökümü Şevket kim? Yaprak Dökümü Şevket gerçek adı ne?

YAPRAK DÖKÜMÜ ŞEVKET KİM?

2006 - 2007 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı. 2015 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizide Semih karakterini canlandırırken Emir Berke Zincidi, Begüm Birgören,Emre Kızılırmak ile birlikte rol aldı.

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasını ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumaya başladıktan sonra birinci sınıfı bitirince kaydınıMimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Caner Kurtaran, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki yıl sözleşmeli olarak çalıştı.

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Yaprak Dökümü Şevket kim? Yaprak Dökümü Şevket gerçek adı ne? - Haberler
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