Yaprak Dökümü Sedef kimdir? Sedef karakterini canlandıran Seda Demir kimdir, kaç yaşında?
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Yaprak Dökümü Sedef kimdir? Sedef karakterini canlandıran Seda Demir kimdir, kaç yaşında?

19.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:47
Yaprak Dökümü Sedef kimdir? Sedef karakterini canlandıran Seda Demir kimdir, kaç yaşında?

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başladı. Bu kapsamda izleyiciler Yaprak Dökümü Sedef kimdir? Sedef karakterini canlandıran Seda Demir kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını aradı.

Seda Demir kimdir? merak edilmeye başladı. Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak bilinen Seda Demir, dizinin tekrar bölümleriyle yeniden gündeme gelmeye başladı. İzleyiciler Seda Demir kimdir? merak ediyor. İşte yanıtı..

YAPRAK DÖKÜMÜ SEDEF KİMDİR?

Dizinin sevilen Sedef karakterini Seda Demir canlandırmaktadır.

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, (d. 8 Mart 1983, İstanbul, Türkiye) Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.

Marmara Üniversitesi'nde Fransızca kamu yönetimi mezunu olan Seda Demir, bir süre fuarlarda hostes olarak görev aldı. Çeşitli ajanslara kayıt olsa deneme çekimlerinde yer almayı reddetti. Katıldığı ilk çekimin ardından özel bir bankanın reklamlarında oynayan Seda Demir ardından oyunculuk hayatına başladı. İlk dizi deneyimini bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü ile yapan Seda Demir, dizide Sedef rolünü canlandırdı. İlk sinema deneyimini ise 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Demir, Survivor 2017 ile yeniden gündeme geldi. Ancak takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışmaya ikinci hafta veda etti. İlhan Mansız ve Serhat Akın gibi isimlerle tartışmalar yaşayan Seda Demir, Ünlüler takımının ortak oylaması sonucunda potaya kaldı ve en az sms oyu alan isim olduğu için elendi.

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