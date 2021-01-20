Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in son hali şoke etti
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Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in son hali şoke etti

20.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:51
Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in son hali şoke etti

Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Yaprak Dökümü'nün tekrarları her gün ekrana geliyor. Dizide Neyyir Hanım karakterini canlandıran Bedia Ener'in son hali sevenlerini üzdü. İşte usta oyuncunun son hali...

Snob Magazin'in haberine göre; Yaprak Dökümü adlı dizide Hayriye Hanım (Güven Hokna) karakterinin komşusu olan Neyyir Hanım'ın (Bedia Ener) son hali ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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