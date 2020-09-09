Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı
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Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı

Yaprak Dökümü dizisinde evin küçük kızı Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'nin son görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Hukuk fakültesini kazanan Ceceli'nin son halini de dizideki rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar paylaştı.

09.09.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:14

Yıllar önce ekrana gelen ve tekrar bölümleri bile binlerce kişi tarafından izlenen Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Genç oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

5 sezon ekrana gelen dizide Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, yıllar sonra gündeme geldi. Dizide Ayşe rolünü oynayan Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı.

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı

"GURUR DUYDUM, YOLUN AÇIK OLSUN"

Şebnem Ceceli, uzun bir aradan sonra dizide ablasını canlandıran Bennu Yıldırımlar ile buluştu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırımlar, "Uzun bir aradan sonra , Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'yle buluştuk. O artık Hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun" dedi.

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı
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