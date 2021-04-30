Yaprak Dökümü ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü oyuncuları gerçek isimleri!

Yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan ve tekrar bölümleri ile yayınlanan Yaprak Dökümü ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü oyuncuları gerçek isimleri!

Yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan ve tekrar bölümleri ile yayınlananYaprak Dökümü ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü oyuncuları gerçek isimleri!

YAPRAK DÖKÜMÜ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yaprak Dökümü, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştır.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. "Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne "Hayriye Hanım" eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen "Şevket" bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; "Ferhunde"'ye kaptırır ve "Ferhunde" kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine "Ferhunde"'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, "Şevket"'in, karısının isteklerine boyun eğişi, "Leyla" ve "Necla"'nın davranışları, "Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI

Halil Ergün Ali Rıza Tekin

Güven Hokna Hayriye Tekin

Bennu Yıldırımlar Fikret Tekin Bassoy

Deniz Çakır Ferhunde Güven Tekin

Tolga Karel Oğuz Ayhan

Caner Kurtaran Şevket Tekin

Hasan Küçükçetin

Gökçe Bahadır Leyla Tekin

Fahriye Evcen Necla Tekin

Seda Demir Sedef Turan

Bedia Ener Neyyir Genç

Başak Sayan Ceyda Ayhan

Yusuf Atala Ahmet Genç

Efsun Karaali Ayşe Tekin