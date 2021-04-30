Yaprak Dökümü ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü oyuncuları gerçek isimleri!
Yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan ve tekrar bölümleri ile yayınlanan Yaprak Dökümü ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü oyuncuları gerçek isimleri!
Yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan ve tekrar bölümleri ile yayınlananYaprak Dökümü ne zaman çekildi? Yaprak Dökümü oyuncuları gerçek isimleri!
YAPRAK DÖKÜMÜ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yaprak Dökümü, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisi. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştır.
YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU
Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. "Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.
Şartlar artık daha zor olduğu için, anne "Hayriye Hanım" eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen "Şevket" bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; "Ferhunde"'ye kaptırır ve "Ferhunde" kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine "Ferhunde"'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, "Şevket"'in, karısının isteklerine boyun eğişi, "Leyla" ve "Necla"'nın davranışları, "Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.
YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI
Halil Ergün Ali Rıza Tekin
Güven Hokna Hayriye Tekin
Bennu Yıldırımlar Fikret Tekin Bassoy
Deniz Çakır Ferhunde Güven Tekin
Tolga Karel Oğuz Ayhan
Caner Kurtaran Şevket Tekin
Hasan Küçükçetin
Gökçe Bahadır Leyla Tekin
Fahriye Evcen Necla Tekin
Seda Demir Sedef Turan
Bedia Ener Neyyir Genç
Başak Sayan Ceyda Ayhan
Yusuf Atala Ahmet Genç
Efsun Karaali Ayşe Tekin