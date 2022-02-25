YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FİLM yapımcıları Fatih ve Faruk Aksoy kardeşlerin vefat eden anneleri Lamia Aksoy, Levent Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FİLM yapımcıları Fatih ve Faruk Aksoy kardeşlerin vefat eden anneleri Lamia Aksoy, Levent Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yapımcı kardeşler Fatih ve Faruk Aksoy'un anneleri Lamia Aksoy, yaşamını yitirdi. Lamia Aksoy için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aksoy'un yakınları, sevenleri, iş arkadaşları ile Hülya Avşar, Kenan İmirzalıoğlu, Erdal Özyağcılar, Acun Ilıcalı, Mahsun Kırmızıgül, Canan Ergüder, Hazal Kaya ve Oktay Kaynarca gibi birçok ünlü isim katıldı. Aksoy kardeşler törende taziyeleri kabul etti. Lamia Aksoy için öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Namazın ardından omuzlara alınan Lamia Aksoy'un cenazesi defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Levent Camii, Faruk Aksoy, Lamia, Fatih, Güncel, Haberler

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