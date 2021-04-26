Yapımcı Birol Güven'in babası hayatını kaybetti
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Yapımcı Birol Güven'in babası hayatını kaybetti

Yapımcı Birol Güven'in babası hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yapımcı Birol Güven'in babası Erdoğan Güven, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti.

Yapımcı Birol Güven'in babası Erdoğan Güven, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti. Güven'in cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Yapımcı Birol Güven'in babası 89 yaşındaki Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığından dolayı bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Güven'in cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Güven için Darıca Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından Güven, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Güven'in ailesi, yakınları, oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, müzisyen Ardın Sarman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık katıldı.

(Mustafa Uslu/İHA)

Yapımcı Birol Güven'in babası hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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