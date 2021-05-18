Yapı Kredi Müzesi, Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor
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Yapı Kredi Müzesi, Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor

Yapı Kredi Müzesi, Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Yapı Kredi Müzesi, yenilenen teşhirini "Koleksiyonlardan Bir Seçki" temasıyla 18 Mayıs Müzeler Haftası'nda tarihe ve sanata ilgi duyan ziyaretçilerle buluşturdu.

Yapı Kredi Müzesi, yenilenen teşhirini "Koleksiyonlardan Bir Seçki" temasıyla 18 Mayıs Müzeler Haftası'nda tarihe ve sanata ilgi duyan ziyaretçilerle buluşturdu.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, nümismatik ve etnografik olmak üzere iki ayrı bölümde korunan koleksiyonların yer aldığı müze, yeni teşhirde farklı dönemlere ait sikkeler, tombaklar, gümüş eşyalar, cep saatleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaları sanatseverlere sunuyor.

Yapı Kredi Müzesi'nin hacimsel ve bilimsel açıdan dünyanın önemli özel koleksiyonları arasında yer alan sikke koleksiyonu, 55 bin parçadan oluşuyor. 2600 yıllık politik, ekonomik ve kültürel yönlerin izlenebildiği sikke koleksiyonunun içinden seçilen 250 elektron, altın, gümüş ve bakır sikke ile paranın tarihsel yolculuğu müze ziyaretçilerine aktarılıyor.

Mekanının bir bölümünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaların, video ve fotoğrafların gösterimine ayıran müzede, Kazım Taşkent'in Mustafa Kemal Atatürk'e hediye ettiği köstekli cep saati ve Ürdün Kralı'nın hediye ettiği altın kaplama sigara kutusu da yer alıyor.

Konsept ve temasını müze müdürü Nihat Tekdemir'in belirlediği yeni teşhirin bilimsel danışmanlığı Prof. Dr. Oğuz Tekin, tasarım ve uygulaması ise Sergikur tarafından yapıldı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık web sitesi üzerinden ulaşılabilecek üç boyutlu sanal müze turu da yakında ziyarete açılacak.

Yapı Kredi Müzesi, Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor
Yapı Kredi Müzesi, Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor
Yapı Kredi Müzesi, Müzeler Haftası'nı yenilenen teşhiriyle karşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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