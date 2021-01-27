Yaparsın Aşkım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yaparsın Aşkım yeni bölüm fragmanı izle!
FOX TV ekranlarının sevilen programı Yaparsın Aşkım sevdiklerinin karşısına yeni bölümleriyle tekrar çıkıyor. Yaparsın Aşkım'ın bu akşam Kıbrıslı çiftleri konuk ediyor Peki, Yaparsın Aşkım ne zaman, saat kaçta? Yaparsın Aşkım hangi kanalda? Yaparsın Aşkım fragmanı izle!
FOX TV ekranlarının sevilen programı Yaparsın Aşkım sevdiklerinin karşısına yeni bölümleriyle tekrar çıkıyor. Yaparsın Aşkım'ınbu akşam ki konseptinde Kıbrıslı çiftler var. Yaparsın Aşkım hangi kanalda? Yaparsın Aşkım fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...
YAPARSIN AŞKIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevilen TV programı Yaparsın Aşkım 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanacaktır.
YAPARSIN AŞKIM YENİ BÖLÜM KONSEPTİ NE?
27 Ocak Çarşamba, Yaparsın Aşkım yeni bölümde, müstakbel damatlar, müstakbel kayınpederlerine karşı yarışacak.
YAPARSIN AŞKIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ