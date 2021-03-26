"Yanık Ülke" adıyla da bilinen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı beyaz örtüyle kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

"Yanık Ülke" adıyla da bilinen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı beyaz örtüyle kaplandı

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
'Yanık Ülke' adıyla da bilinen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı beyaz örtüyle kaplandı

Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor
Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor

Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Volkanik kalıntılarla ilginç coğrafi şekillere ev sahipliği yapan ve antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeopark, kar yağışının ardından görsel şölen oluşturdu.

Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ile badem ağaçlarının çiçekleri, beyaz örtüyle bütünleşti.

Jeopark, karlı manzarasıyla da fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Demirci'den kartpostallık manzaralar

Demirci ilçesinde de yağışın ardından karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde piknik yaptı.

Karla kaplanan dağlar arasında drone ile havadan görüntülenen yollar, güzel manzara oluşturdu.

Vatandaşlardan Uğur Adağa "Demirci'miz karları ile güzel bir yer. Kar yağışının ardından güneşi fırsat bildik. Ailemle Akçakertik mevkisine gelerek çay keyfi yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Merve Dizdar Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Erol Bulut Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Yanık Ülke" adıyla da bilinen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:17:31. #1.14#
title