Yanıcı madde döktüğü soba patladı, vücudunda yanıklar oluştu
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Yanıcı madde döktüğü soba patladı, vücudunda yanıklar oluştu

21.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:27
Yanıcı madde döktüğü soba patladı, vücudunda yanıklar oluştu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, demir döküm atölyesi sahibi Kadir Canbolat, yanıcı sıvı madde dökerek, sobayı yakmak istedi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, demir döküm atölyesi sahibi Kadir Canbolat, yanıcı sıvı madde dökerek, sobayı yakmak istedi. Bu sırada sobada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında, Canbolat'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. 

Olay, saat 12.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi Karaman Yolu üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Kadir Canbolat, kardeşiyle birlikte işlettiği demir döküm atölyesinde, yanıcı sıvı madde dökerek, sobayı yakmak istedi. Bu sırada sobada patlama olurken, çıkan yangında Canbolat'ın vücudunun çeşitli yerleri yandı. İhbarla atölyeye gelen sağlık ekibi, Kadir Canbolat'ı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İş yerinin ofis bölümü, kullanılmaz hale geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:31:54. #1.14#
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