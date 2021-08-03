Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu
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Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yangınla ilgili gelişmelere sitem eden Emre Kınay, gündem oldu. Kınay'ın videosu kısa sürede çok sayıda ünlü ve vatandaş tarafından paylaşıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında başlayan ve hızla büyüyen yangınların kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine ulaşmaması için başlatılan hava ve kara destekli müdahaleler devam ediyor. Yer aldığı projelerdeki performanslarıyla adından söz ettiren oyuncu Emre Kınay, dünyanın gündeminde dahi konuşulmaya başlanan yangınlar için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

443 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından uzun bir video paylaşan Emre Kınay, yangınlarla ilgili düşüncelerini anlattı. Kınay'ın yayınladığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişi, kişisel sosyal medya hesaplarından Kınay'ın videosunu paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı video kısa sürede 6,4 milyon izlenmeye ulaştı.

Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, EMRE KINAY İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videosuyla kısa sürede gündem olan Emre Kınay ile görüştü. Instagram hesabından paylaşım yapan Kınay, "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile 20 dakikayı geçen bir süre var olan durumla ilgili görüşme yaptık. Sizlere görüşmenin detaylarını aktaracağım. Geceniz huzurla ve sağlıkla geçsin. Hiçbir provokasyona taviz vermeyin. Bu ülke hepimizin" dedi.

Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu
Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu - Haberler Magazin
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