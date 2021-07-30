Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınları sabotaj mı? Orman yangınları neden çıktı?
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Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınları sabotaj mı? Orman yangınları neden çıktı?

Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınları sabotaj mı? Orman yangınları neden çıktı?
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Türkiye'nin birçok noktasında 20'den fazla yerde yangınları söndürme çabaları aralıksız şekilde devam ederken Yangınlar sabotaj mı? Orman yangınları sabotaj mı? Orman yangınları neden çıktı? sorularına da yanıt aranıyor. Peki, Orman yangınlarının arkasında terör örgütü PKK mı var? Antalya'daki büyük yangın 4 ayrı noktada nasıl başladı?

Yangınlar sabotaj mı? sorusu ülkemizin dört bir yanında aynı zaman diliminde çıkan yangınların ardından en çok aratılan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Peki, yapılan açıklamalara göre orman yangınları sabotaj mı? Orman yangınları neden çıktı?

YANGINLAR SABOTAJ MI?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar dikkat çeken tespitlerde bulundu. Ardı ardına çıkan yangınlar için terör saldırısı ihtimali üzerinde duran Ağar şunları söyledi:

"Geçmişte de sözde Ateşin Çocukları denilen 'Ateşin Katilleri', Türkiye'nin farklı noktalarında, değişik zamanlarda ormanları yakıp bazı sabotajların altına imzalarını atmışlardı. Bu yangınlar da onlara çok benziyor ama resmi bir açıklama yok. Devlet bu tür konularda toplumda var olan kutuplaşmanın artmasından endişe edecek şekilde bunun önünü almaya çalışıyor.

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